عاجل.. إغلاق طريق أسوان الزراعي لوجود شبورة مائية كثيفة

الأحد 03/يناير/2021 - 02:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق "القاهرة أسوان" الزراعي من بني سويف حتي المنيا لوجود شبورة مائية كثيفة.

وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطريق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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