موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي فى الدوري

يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافست الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



