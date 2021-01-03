موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي فى الدوري

الأحد 03/يناير/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافست الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المبارة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وكان تشيلسي قد تعادل أمام استون فيلا فى الجولة الماضية بينما تأجل لقاء مانشستر سيتي أمام فولهام بسبب فيروس كورونا المستجد.

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