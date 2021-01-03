نجم الزمالك السابق يهاجم باتشيكو





حقق نادي الزمالك الفوز على فريق إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.





ووجه وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا لاذعًا تجاه البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك بعد أداء الفريق أمام إنبي.





وأكد علاء وحيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باتشيكو عمل اتخذ قرارت غريبة وشوفنا حاجات غريبة في مستوى الزمالك في لقاء اليوم".





وتابع: " باتشيكو أخطأ بعدم الدفع بطارق حامد منذ بداية مواجهة إنبي وكان يجب الاعتماد على شيكابالا كبديلا في لقاء اليوم".



