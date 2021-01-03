وكيل "صحة قنا" يحيل المتغيبين عن مستشفى نجع حمادي للتحقيق

الأحد 03/يناير/2021 - 02:16 ص
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
بسام عبدالحميد
تفقد الدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، مستشفى نجع حمادي العام، للتأكد من سير العمل بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

رافقه "تواضروس" في الجولة، الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني، والدكتور محمد أبوالوفا مسؤول مكافحة العدوى بالمديرية.

وتابع توافر المستلزمات الطبية وكذلك تواجد الأطقم الطبية النوبتجية بالمستشفى، مشددًا على حسن تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى، وأمر بإحالة المتغيبين عن العمل إلى التحقيق وتحويل بعض المسؤولين عن نقص المستلزمات الطبية إلى الشؤون القانونية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للدكتور راجي تواضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة للوقوف على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية.
وكيل "صحة قنا" يحيل المتغيبين عن مستشفى نجع حمادي للتحقيق
وكيل "صحة قنا" يحيل المتغيبين عن مستشفى نجع حمادي للتحقيق
وكيل "صحة قنا" يحيل المتغيبين عن مستشفى نجع حمادي للتحقيق
وكيل "صحة قنا" يحيل المتغيبين عن مستشفى نجع حمادي للتحقيق
وكيل "صحة قنا" يحيل المتغيبين عن مستشفى نجع حمادي للتحقيق
وكيل "صحة قنا" يحيل المتغيبين عن مستشفى نجع حمادي للتحقيق

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