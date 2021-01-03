"باب الجمال" للكينج محمد منير تقترب من حصد المليون الأول لها

الأحد 03/يناير/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر

اقتربت أغنية "باب الجمال" الجديدة للكينج محمد منير من حصد المليون الأول لها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واحتلت أغنية "باب الجمال" للكينج محمد منير مركزًا متقدمًا ضمن قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

وعلق أحد الجمهور  قائلًا: "أغنية دمها خفيف...ألف شكر منير على تقديم السعادة في الوقت المناسب"،  وعلق اخر: " الكينج صوت عذب من بالإحساس العلى",

كلمات الأغنية

"باب الجمال.. اول ما جت.. قفّلنا ترابيسو، والقلب مال.. واتفننت.. جدا في ترقيصه

قلبي اتهبل.. دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو، توب الفرح مظبوط عليها.. قبل ماتقيسو

وادي اللي موش عاملينلو حساب.. العشق سكّرنا، واحنا اللي قولنا الحب عذاب.. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة.. قدرت علينا.. سكنت ف افكارنا، وقف الزمان.. اول مابان.. الرمش ده وهدّى

والعقل طار.. عشنا ف حصار.. لما الجميل عدى، تاه الكلام، والضمة قلبت فجأة عالشدة 

وجابتنا لمس اكتاف خلاص.. خلصت اخر عدّة".
 
ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

يذكر أن الكينج تعرض لوعكة صحية منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

 

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