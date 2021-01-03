موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر

الأحد 03/يناير/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستقبل ملعب الأهلي وي السلام، مواجهة الأهلي وسونيديب يوم الثلاثاء المقبل 5 يناير، في إياب دور الـ 32 من الشامبيونزليج الأفريقي.

وكان المارد الأحمر حقق الفوز بهدف نظيف، احرزه المالي أليو ديانج لاعب الوسط، في مباراة الذهاب التي اقيمت في النيجر، يوم 23 ديسمبر الماضي.

ويحتاج الشياطين الحمر إلي التعادل بأي نتيجة، أو الفوز، من أجل العبور الى دور الـ 16، المقرر إقامته في فبراير المقبل.

يذكر ان سونيديب وصل إلى هذا الدور بعد ان تخطي مقديشيو سيتي بطل الصومال، بثنائية نظيفة في الذهاب ومثلها في الإياب، في الدور التمهيدي.

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