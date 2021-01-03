تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأحد 03/يناير/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



يحل مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي، في قمة مواجهة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد 3 يناير.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق التفوق على غريمه تشيلسي، والتقدم أكثر نحو مراكز المقدمة.

ويتساوي مانشستر سيتي مع تشيلسي برصيد 26 نقطة، إلا أن السيتي يمتلك لقائين مؤجلين، ضد إيفرتون وأستون فيلا.

وتؤكد تقارير إنجليزية، أن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سوف يبدأ اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: زاك ستيفين.

الدفاع: بينيامين ميندي – جون ستونز – روبين دياز – جواو كانسيلو.
الوسط: رودري – فيرناندينيو – كيفين دي بروين.
الهجوم: رياض محرز – سيرجيو أجويرو – رحيم ستيرلينج.

تقام المباراة تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

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