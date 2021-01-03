عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد زحام شديد للمواطنين داخل أحد فروع كارفور بسبب التخفيضات، واصفا المشهد بـ "الكابوس".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "دي بلد فيها قفزة في الكورونا، دي بلد فيها ناس عندهم وعي، وخايفة على نفسها، هو عيد ميلاد كارفور كان بيوزعوا فيه فلوس"، متسائلا: "كيف يسمح بهذا التجمهر داخل المكان".



