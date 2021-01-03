عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

الأحد 03/يناير/2021 - 07:50 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد زحام شديد للمواطنين داخل أحد فروع كارفور بسبب التخفيضات، واصفا المشهد بـ "الكابوس".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "دي بلد فيها قفزة في الكورونا، دي بلد فيها ناس عندهم وعي، وخايفة على نفسها، هو عيد ميلاد كارفور كان بيوزعوا فيه فلوس"، متسائلا: "كيف يسمح بهذا التجمهر داخل المكان".

وأضاف أن الدولة لابد أن تحاسب هذا المركز التجاري، مستطردا: "هو كارفور هيحتفل بعيد ميلاده على دماغنا.. ربع الناس دي جالها كورونا، أنا مش هنام الليلادي.. طب بتوع كوبري ستانلي غلط ولكن في الهواء الطلق".

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عمرو أديب يعرض فيديو.. ويصفه بـ"الكابوس"

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