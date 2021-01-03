"فاضي شوية" لحمزة نمرة تحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي

الأحد 03/يناير/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر

تستمر أغنية "فاضي شوية" للنجم حمزة نمرة، متصدرة لليوم الثاني على التوالي حيث حققت المركز الأول بقائمة الأكثر استماعًا على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وحققت الأغنية حتى الان أكثر من 3,833,240  مشاهدة حتى الان.

أغنية "فاضي شوية" من كلمات خليل عز الدين، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع..

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