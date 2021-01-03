تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي









حقق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





تقدم أشرف بنشرقي للزمالك من ركلة جزاء بالدقيقة 6، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 43 من رأسية رائعة، بينما سجل رامي صبري هدف إنبي الوحيد بالدقيقة 68 من زمن المباراة.





هذا الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 10 نقاط ويتساوى مع الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما يتصدر فريق الجونة جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 11 نقطة، وتوقف رصيد إنبي عند 4 نقاط بالمركز الـ13.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على إنبي:-





1- الجونة 11 نقطة

2- الأهلي 10 نقاط

3- الزمالك 10 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

6- بيراميدز 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- الإسماعيلي 6 نقاط

9- سموحة 6 نقاط

10- أسوان 6 نقاط

11- وادي دجلة 5 نقاط

12- البنك الأهلي 5 نقاط

13- غزل المحلة 5 نقاط

14- إنبي 4 نقاط

15- المقاصة 4 نقاط

16- الإنتاج الحربي 4 نقاط

17- المقاولون 3 نقاط

18- طلائع الجيش 1 نقطة



