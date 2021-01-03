وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن نسب الإصابة الحقيقية بـ"كوفيد 19" (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 02:32 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أي حالة مصابة بكورونا تحتاج إلى عناية مركزة تلجأ لوزارة الصحة، حتى لو كانت تتلقى علاجها في المنزل وحالتها ساءت.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن كل الحالات التي تتوفى إثر إصابتها بفيروس كورونا يُسجل أن سبب الوفاة هو الإصابة بالفيروس حتى لو لم تكن تتلقى العلاج في مستشفيات الوزارة.

وفجرت وزيرة الصحة مفاجأة، وهي أن 85% من مصابي كورونا حالتهم بسيطة أو "ميعرفوش أنهم مصابين"، لافتة إلى أن إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا من إجمالي حالات الوفاة في مصر خلال 2020 تعادل 3.3%.

وأوضحت أن حالات الإصابة المعلنة في دول العالم لا تمثل أكثر من 10% من الواقع، ولكن كل الحالات الصعبة تلجأ للأنظمة الصحية، مضيفة: "إحنا بنعلن 100% من اللي بيجلنا".

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