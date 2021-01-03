"الصحة": بدأنا خطة توزيع اللقاحات على الأطقم الطبية (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 07:59 ص
إيهاب كمال
إيهاب كمال
شيماء حسن
قال إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التدريب ومدير عام مستشفيات الحميات، إنه بالفعل بدأت الخطة في توزيع اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل إعداد القوائم الخاصة بالأطقم الطبية والتي سيكون بها الأولويات لتلقي اللقاح.

وأضاف "كمال" في لقائه عبر تطبيق زووم مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه سيتم توزيع اللقاح على الأطقم الطبية باعتبارها خط الدفاع الأول وهو ما يستوجب الحفاظ على منظومة الدفاع، موضحًا أنه سيتم توزيع اللقاح أيضًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 654 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1407 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها، و7741 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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