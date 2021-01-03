العوضي: اتعامل مع ياسمين في مسلسلنا الجديد كنجمة وليست كزوجة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه يتعامل مع ياسمين عبد العزيز، في مسلسلها الجديد كنجمة وليست زوجته.

وشوق العوضي في تصريحات تلفزيونية، جمهوره أن مسلسله مع ياسمين عبد العزيز، هيكون مفاجأة في 2021.

وتجسد الفنانة ياسمين عبد العزيز شخصية غزل الفتاة التي يتركها والدها وتعيش وحيدة، وتتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأس على عقب، وتقابل أحمد العوضي الذى يمر بظروف صعبة ويقف بجانها ويقع في حبها.

ومسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضا خالد الصاوي، أحمد سعيد عبد الغني، وهدى الإتربي ومحمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد ودنيا عبد العزيز وعايدة رياض وبسنت النبراوي وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يبحث عن بديل لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ 39 دقيقة

تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ 38 دقيقة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

منذ 13 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

12:51 ص

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

10:58 م

يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

01:10 ص

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

12:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»