وزيرة الصحة تكشف عن نسبة الإشغال في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نسبة الإشغال في مستشفيات المخصصة بالكامل لعزل مصابي كورونا وعددهم 101 مستشفى تصل إلى 45%، بينما تصل نسبة الإشغال في الرعاية المركزة إلى 60%، بينما نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 42%.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على توفير مستشفى في كل حي ومركز بالمحافظات لتيسير عملية التنقل على المواطنين، مؤكدة أن النظام الصحي مازال قادرا على استيعاب حالات أكثر.



