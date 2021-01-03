وزيرة الصحة تكشف عن نسبة الإشغال في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)
الأحد 03/يناير/2021 - 08:00 ص
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نسبة الإشغال في مستشفيات المخصصة بالكامل لعزل مصابي كورونا وعددهم 101 مستشفى تصل إلى 45%، بينما تصل نسبة الإشغال في الرعاية المركزة إلى 60%، بينما نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 42%.
وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على توفير مستشفى في كل حي ومركز بالمحافظات لتيسير عملية التنقل على المواطنين، مؤكدة أن النظام الصحي مازال قادرا على استيعاب حالات أكثر.
وأوضحت أن عدد الأسرة التي تم تخصيصها لمرضى كورونا تعادل نحو 30% من حجم أسرة مستشفيات وزارة الصحة، مطالبة المواطنين بالحرص من التواجد في أماكن مغلقة لفترات طويلة، مع ضرورة ارتداء الكمامة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا