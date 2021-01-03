وزيرة الصحة تكشف عن سبب زيادة حالات الإصابة في مصر (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 12:51 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، السبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن شهري ديسمبر ويناير أكثر شهور العالم التي تشهد زيادة في حالات الإصابة على مستوى العالم في الأمراض التنفسية.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن زيادة الحالات كان متوقعا خاصة أن الناس يظلون في أماكن مغلقة لفترات طويلة خلال فصل الشتاء، منوهة بأن 30% من الإصابات بين ربات البيوت.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن نسبة الإصابة بين الناس التي لا تعمل تصل إلى 12%، يليهم الموظفين ثم أصحاب المعاشات، حيث أن هذه الفئات تجلس في أماكن مغلقة لفترات طويلة، وإذا تواجد في المكان شخص حامل للفيروس ولا تظهر عليه أعراض، فأنه ينقل العدوى لهم.

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