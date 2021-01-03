نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع





كشف الإعلامي عمرو أديب رسالة الفنانة نجاة الصغيرة، حيث أكدت أنها منزعجة ومستاءة من كثرة الشائعات حولها مؤخرًا أنا عايشة حياتي بشكل طبيعي وبستمتع وبخرج ولا أعاني من أي مشاكل.





و أضافت خلال الرسالة التي بعثتها برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "لا تصدقوا أي حد يكتب عني شيء وحالتي جيدة".





وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا صورة لسيدة ترتدي النقاب، وتجلس في الشارع، وزعم البعض أنها للفنانة نجاة الصغيرة الغائبة عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة.

وقال بعضهم: "نجاة تواجه ظروفًا صعبة بعد صدور قرار بإخلاء العقار الذي تقيم فيه، والكائن بشارع عزيز أباظة بحي الزمالك بالقاهرة بسبب هبوط أرضي".