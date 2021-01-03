يوسف الحسيني يكشف آخر تطورات الحالية الصحية لـ"الإبراشي" (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 01:10 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
شيماء حسن
كشف الإعلامي يوسف الحسيني، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.

وقال "الحسيني" خلال تقديم لبرنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "حالة وائل الإبراشي جيدة وتتحسن شيئًا فشيئًا ولا داعي للاستماع إلى شائعات القنوات التركية وإن شاء الله سيعود قريبًا لتقديم برنامجه".

وكان الإعلامي عمرو أديب قد كشف عن تواصله مع الإعلامي وائل الإبراشي، مشيرا إلى أن الإبراشي أخبرهم أنه ممنوع من التحدث بأمر الطبيب، وأدلى برسالة جاء فيها: "منذ أن حملتني الإسعاف إلى مستشفى زايد التخصصي وأنا في حالة حرجة".

وأضاف: "فيروس كورونا تمكن من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك إلا مساحات صغيرة للتنفس.. والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج دعواتكم، وعلى يقين قوي بالشفاء".

واستطرد "أديب"، أن هناك عدد من المسئولين أعلنوا عن اصابتهم بالفيروس مثل عمرو موسى، ونجوى إبراهيم، معقبا: "أنتم السابقون ونحن اللاحقون".

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