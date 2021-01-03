استشاري الأمراض الصدرية عن تجمع المصريين أمام كوبري إستانلي: "دول قتلة" (فيديو)

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، تعليقا على مشاهد تجمع المصريين أمام كوبري استانلي في محافظة الإسكندرية، قائلًا "دول قتلة، لأنهم لا يؤذوا نفسهم فقط، ولكن المسألة أصبحت الآن أمن قومي".





وقال "عبدالمجيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هذه المشاهد فيها عدم مسئولية وعدم اهتمام وبحمل الدولة المسئولية، لأنها كانت قادرة على أن تقوم بفض هذا التجمع بداية من مكبرات الصوت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم".





وفيها يتعلق بزيادة حالات إصابات فيروس كورونا أشار إلى أن هناك انتشار غريب وكبير للإصابات بالفيروس في الموجة الثانية عنها في الموجة الأولى، موضحًا أن 99% من حالات الاشتباه تكون كورونا وهم الذين يعالجون من البيت أو في المستشفيات الخاصة وهي أعداد غير محسوبة ولا يتم عمل مسحات.



