استشاري الأمراض الصدرية عن تجمع المصريين أمام كوبري إستانلي: "دول قتلة" (فيديو)
الأحد 03/يناير/2021 - 07:01 ص
شيماء حسن
قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، تعليقا على مشاهد تجمع المصريين أمام كوبري استانلي في محافظة الإسكندرية، قائلًا "دول قتلة، لأنهم لا يؤذوا نفسهم فقط، ولكن المسألة أصبحت الآن أمن قومي".
وقال "عبدالمجيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "هذه المشاهد فيها عدم مسئولية وعدم اهتمام وبحمل الدولة المسئولية، لأنها كانت قادرة على أن تقوم بفض هذا التجمع بداية من مكبرات الصوت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم".
وفيها يتعلق بزيادة حالات إصابات فيروس كورونا أشار إلى أن هناك انتشار غريب وكبير للإصابات بالفيروس في الموجة الثانية عنها في الموجة الأولى، موضحًا أن 99% من حالات الاشتباه تكون كورونا وهم الذين يعالجون من البيت أو في المستشفيات الخاصة وهي أعداد غير محسوبة ولا يتم عمل مسحات.
وأضاف أن الحالات البسيطة للفيروس عادة ما تتسبب في العدوى لحالات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم والحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد لأن هذه الموجة فيها انتشار سريع وغريب غير الموجة الأولى وعادة ما تصيب عائلات مع بعضها وأعراضها مشابهة لأعراض البرد ولذلك أي دور برد نعتبره كورونا حتى يثبت العكس.
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