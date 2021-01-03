وزيرة الصحة تكشف مصير الأطفال في الحصول على لقاح كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 07:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المستشفيات التي تستقبل مصابي كورونا تبلغ 363 مستشفى على مستوى الجمهورية، وبها عدد كافي من الأسرة.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك مخزون كافي من الأدوية وبعض المستلزمات الطبية مخزونها يكفي لنحو 10 أشهر، لافتة إلى أن تطعيم فيروس كورونا متاح لمن هم فوق 18 عاما.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه حال توفر لقاحات آمنة على الأطفال ستكون مصر من أوائل الدول التي ستحصل عليها.

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