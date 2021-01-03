هاني شاكر يشيد بإحساس تامر حسني بعد غنائه نسيانك "صعب أكيد"

الأحد 03/يناير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
نور طلعت

أشاد أمير الغناء العربي هاني شاكر، بإحساس وأداء نجم الجيل تامر حسني، وذلك عقب غناء الأخير أغنيته" نسيانك "صعب أكيد" في حفله بليلة رأس السنة.

وحرص هاني، على مشاركة فيديو الأغنية بصوت حسني، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق عليها قائلا،: "حبيبي وأخويا الجميل تامر حسني.. أحسنت جدًا في غنوة نسيانك (صعب أكيد) أدائك رائع واحساسك أروع يا حبيبي".

جدير بالذكر أن حسني، قدم أغنية "نسيانك صعب أكيد " بحفل ليلة رأس السنة والذي أحياه دون حضور جماهيري، وعقب غنائه للأغنية بدء الجمهور في مشاركة الفيديو مشيدين بفكرة حسني، في تواصل الأجيال وإحياء أغاني التسعينات التي من الصعب نسيانها.

أغنية"نسيانك صعب أكيد" من كلمات سمير الطائر، وألحان خالد الأمير، وتم طرحها عام ١٩٩١.



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