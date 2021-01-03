بيتر ميمي يكشف تفاصيل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي





قال المخرج بيتر ميمى، إن مسلسل "الاختيار 2" سيتناول قصص حياة شهداء، من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020.





وأعرب ميمي في تصريحات تلفزيونية، عن سعادته بالعمل مع شركة "Synergy" قائلا انها تقدم مشروع وطني وقومي للتوعية خاصة للأجيال القادمة".





واكد أنه من الجيد للغاية أن يشترك كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار فى مسلسل الاختيار 2.





وأضاف: "سنحكى عن شخصيات حقيقية وبالفيديوهات والصور كما حدث فى الاختيار فى رمضان الماضى وسيكون هناك ضيوف شرف كثيرون".