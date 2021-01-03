بيتر ميمي يكشف تفاصيل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي

الأحد 03/يناير/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر

قال المخرج بيتر ميمى، إن مسلسل "الاختيار 2" سيتناول قصص حياة شهداء، من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020.

وأعرب ميمي في تصريحات تلفزيونية، عن سعادته بالعمل مع شركة "Synergy" قائلا انها تقدم مشروع وطني وقومي للتوعية خاصة للأجيال القادمة".

واكد أنه من الجيد للغاية أن يشترك كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار فى مسلسل الاختيار 2.

وأضاف: "سنحكى عن شخصيات حقيقية وبالفيديوهات والصور كما حدث فى الاختيار فى رمضان الماضى وسيكون هناك ضيوف شرف كثيرون".

 

أخبار تهمك

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 12 ساعة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يبحث عن بديل لنجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

09:35 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»