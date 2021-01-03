وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة تعاقدت مع التحالف الدولي للقاحات "جافي" لتأمين الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح، موضحا أن التحالف أبلغهم أن التوريد للأطقم الطبية سيبدأ في الربع الأول من العام الحالي.





وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن مصر دولة قوية ولديها اعتمادات مالية تستطع من خلالها توفير احتياجاتها من اللقاحات، موضحة أن مصر ثاني اقتصاد على مستوى العالم حقق معدلات نمو إيجابية على مستوى العالم بعد الصين خلال جائحة كورونا.



