وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 12:20 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة تعاقدت مع التحالف الدولي للقاحات "جافي" لتأمين الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح، موضحا أن التحالف أبلغهم أن التوريد للأطقم الطبية سيبدأ في الربع الأول من العام الحالي. 

وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن مصر دولة قوية ولديها اعتمادات مالية تستطع من خلالها توفير احتياجاتها من اللقاحات، موضحة أن مصر ثاني اقتصاد على مستوى العالم حقق معدلات نمو إيجابية على مستوى العالم بعد الصين خلال جائحة كورونا.

وتابعت، أن مستوى الإصابات يشهد حالة من الاستقرار على مدار الستة أيام الماضية، لافتة إلى أن هناك متابعة يومية للوضع من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، حيث أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد.

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