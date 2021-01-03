هل تتعرض الأرض لتهديد محتمل من أجسام قادمة من الفضاء؟ فاروق الباز يجيب (فيديو)

كشف فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، حقيقة تعرف كوكب الأرض إلى تهديد بسبب قدوم أجسام من الفضاء.





وقال "الباز" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن كوكب الأرض جزء صغير مما يحدث في الفضاء، وهناك كويكبات أخرى اقتربت من الأرض ولكنها ابتعدت بعد ذلك.





وأضاف مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن هناك بعض الأعمال الأدبية التي تخيلت بعضًا من الصور الخاصة بالفضاء والقمر وبالفعل وجدنا الصور تماثل رحلات أبولو وهناك كتل كبيرة من الصخور مثلما تخيلها بعض الكتاب الأمريكان.





وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي إثبات حقيقي عن وجود تهديد حقيقي بوجود تهديد أو حاجة ترعب أو تخوف الإنسانية، ولكن لابد أن يكون هناك عوالم أخرى في أماكن أخرى في الكون.



