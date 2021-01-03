هل تتعرض الأرض لتهديد محتمل من أجسام قادمة من الفضاء؟ فاروق الباز يجيب (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 12:10 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
كشف فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، حقيقة تعرف كوكب الأرض إلى تهديد بسبب قدوم أجسام من الفضاء.

وقال "الباز" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن كوكب الأرض جزء صغير مما يحدث في الفضاء، وهناك كويكبات أخرى اقتربت من الأرض ولكنها ابتعدت بعد ذلك.

وأضاف مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن هناك بعض الأعمال الأدبية التي تخيلت بعضًا من الصور الخاصة بالفضاء والقمر وبالفعل وجدنا الصور تماثل رحلات أبولو وهناك كتل كبيرة من الصخور مثلما تخيلها بعض الكتاب الأمريكان.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي إثبات حقيقي عن وجود تهديد حقيقي بوجود تهديد أو حاجة ترعب أو تخوف الإنسانية، ولكن لابد أن يكون هناك عوالم أخرى في أماكن أخرى في الكون. 

وأوضح، أنه لا يوجد أي إثبات أن هناك حياة على الكواكب الأخرى ولكن كلها تكهنات، لافتًا إلى أن "فيروس كورونا هو حاجة عمرها ما حصلت وبتحصل دلوقتي وهذا ما يجعلنا نستمر في العلم والتمعن وجمع العلم والمعرفة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساء دي إم سي فاروق الباز بوابة الفجر الفجر أجسام الفضاء

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 12 ساعة

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يبحث عن بديل لنجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

منذ ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وكالة الفضاء الأمريكية تطلق اسم عالم مصري على كويكب

ناسا تُطلق اسم "فاروق الباز" على كويكب.. انجازلات لا تعرفها عن ثعلب الصحراء

جامعة عين شمس تهنئ العالم المصري فاروق الباز بعد إطلاق اسمه على كويكب

اليوم.. فاروق الباز في ضيافة جامعة القاهرة

فاروق الباز يكشف سبب إطلاق اسمه على أحد الكويكبات

فاروق الباز: حصلت على وظيفتي في ناسا بـ "الحظ"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

09:35 م

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»