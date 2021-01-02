بـ"كأس".. دوللي شاهين تثير الجدل أثناء احتفالها بالعام الجديد (فيديو)

السبت 02/يناير/2021 - 11:38 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
مي مرسي
احتفلت الفنانة دوللي شاهين بالعام الميلادي الجديد وذلك من خلال مشاركتها فيديو لها أثناء الاحتفال عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "شاهين" في الفيديو بالبرنس وهي تحتسي الخمرة أثناء احتفالها بالعام الجديد مما آثار الجدل.

وكانت دوللي شاهين قد تعرضت للتنمر في الفترة الأخيرة بسبب إطلالتها الجريئة والتي آثارت جدل الجمهور بين الحين والآخر.

يذكر أن وجهت دوللي الشكر والتقدير تجاه الدول الداعمة للبنان على المعونات التي قدمتها نتيجة الانفجار الذي ضرب العاصمة بيروت  حيث قالت “طبعا كل الدول العربية والاجنبية مشكورين على المساعدات اللي عم يبعتوها للبنان ولكن بدل طيارات المساعدات الطبية والغذائية والى اخره يا ريت بتبعتوا طيارة تلم الحيوانات اللي حاكمين البلد وتاخدن ترتن بشي مزبله بعيده واكيد البلد بدونن بيزدهر وبيوقف عاجريه.

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