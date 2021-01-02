بتكوين تواصل الارتفاعات وتسجل مستويات قياسية جديدة

تخطى سعر بتكوين مستوى 30 ألف دولار يوم السبت للمرة الأولى في ظل تزايد الاهتمام من المتعاملين والمستثمرين الذين يعتقدون أنها في طريقها لتصبح طريقة دفع سائدة.

جرى تداول سعر العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم عند 33099 دولارا خلال تعاملات يوم السبت في ظل إغلاق جميع الأسواق الأخرى تقريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في عام 2021. وسجلت لاحقا 32883 دولارا بزيادة نحو 12 بالمئة.

وارتفعت بتكوين بما يزيد على 300 بالمئة خلال العام الماضي و50 بالمئة منذ تخطي حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى قبل أسبوعين فقط.