متى يبدأ تطعيم كورونا في مصر.. وزيرة الصحة تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها اجتمعت مع وزيرة الداخلية الأسبوع الماضي، وتم تحديد أماكن الحصول على التطعيم على مستوى الـ 27 محافظة.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية اليوم متابعة عملية جاهزية أماكن الحصول على اللقاح، لافتا إلى أنه تم تأمين توفير 39 مليون سرنجة لإعطاء التطعيمات.



