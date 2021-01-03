متى يبدأ تطعيم كورونا في مصر.. وزيرة الصحة تجيب (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 06:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها اجتمعت مع وزيرة الداخلية الأسبوع الماضي، وتم تحديد أماكن الحصول على التطعيم على مستوى الـ 27 محافظة.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية اليوم متابعة عملية جاهزية أماكن الحصول على اللقاح، لافتا إلى أنه تم تأمين توفير 39 مليون سرنجة لإعطاء التطعيمات.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك موقع إليكتروني للتجسيل للحصول على اللقاح، مع وضع فيديو على موقع يشرح للمواطن كافة التفاصيل عن اللقاح في مدة تصل إلى 7 دقائق، لافتة إلى أن الرئيس وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة لقاحات غير القادرين، معلنة أن التطعيم في مصر سيبدأ ما بين الأسبوع الثاني والثالث من شهر يناير، وذلك بمجرد وصول الشحنة الثانية من لقاح "سينوفارم". 

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