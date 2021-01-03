القس مينا موريس يكشف تفاصيل سقوط بوابة الكنيسة العذراء مريم بسوهاج

الأحد 03/يناير/2021 - 06:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف القس مينا موريس، راعي الكنيسة العذراء مريم في سوهاج، التفاصيل المتعلقة بسقوط بوابة الكنيسة العذراء مريم.

وقال "موريس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن بوابة الكنيسة متهالكة وكان من الطوب والطين، وطرقنا خلال سنتين المحليات للمساعدة في ترميم البوابة ولكن لم نعلم سبب التأخير.

وأضاف: "فوجئنا منذ فترة بانهيار جزء من البوابة وتم إبلاغ مركز الشرطة والمحليات وإرسال بلاغات، يوم الجمعة أثناء الصلاة في الثامنة صباحًا بانهيار البوابة أثناء تواجد المصلين داخل الكنيسة بالكامل ولكن لم تسفر عن وقوع أي إصابات ولا يوجد خسائر في الأرواح".

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