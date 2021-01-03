القس مينا موريس يكشف تفاصيل سقوط بوابة الكنيسة العذراء مريم بسوهاج

كشف القس مينا موريس، راعي الكنيسة العذراء مريم في سوهاج، التفاصيل المتعلقة بسقوط بوابة الكنيسة العذراء مريم.





وقال "موريس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن بوابة الكنيسة متهالكة وكان من الطوب والطين، وطرقنا خلال سنتين المحليات للمساعدة في ترميم البوابة ولكن لم نعلم سبب التأخير.



