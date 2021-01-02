لجنة التخطيط بالأهلي تحسم مصير قائمة كأس العالم للأندية

السبت 02/يناير/2021 - 11:59 م
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
ستعقد لجنة التخطيط لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعاً بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لاختيار عناصر القائمة المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للاندية في الفترة بين 1 وحتى 11 فبراير القادم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلي، في حسم القائمة خلال أيام قليلة من أجل إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أرسل الأخير خطاباً رسمياً للأهلي خلال الأيام الماضية طالبه فيه بإرسال قائمة الفريق المُشاركة في كأس العالم للأندية قبل يوم 6 يناير من أجل إنهاء إجراءات التسكين والإقامة والترتيبات الخاصة بالبطولة العالمية التى تأتي وسط أجواء صعبة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تشهد القائمة، مشاركة الوافيد الجديد والتر بواليا، القادم من فريق الجونة.

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