ميسي جاهز لمواجهة هويسكا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل الأيمن وأصبح جاهزًا للمشاركة مع البرسا في المباريات.





وألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ميسي كان قد تعرض لإصابة في الكاحل أبعدته عن مباراة إيبار الأخيرة في الدوري الإسباني والتي تعادل فيها برشلونة بهدف لكل منهما.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي عاد إلى المشاركة في تدريبات برشلونة الجماعية بشكل طبيعي بعد يومين من عودته من إجازة أعياد الميلاد.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البرغوث الأرجنتيني بات جاهزًا لخوض مباراة هويسكا المقررة الأحد ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.







