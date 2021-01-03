بعد وفاة حالتين بمستشفى زفتى.. "صحة الغربية": التحقيقات جارية (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 05:21 ص
مستشفى زفتى
مستشفى زفتى
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن ما حدث في مستشفى زفتى العام وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا، وليست بسبب انقطاع الأكسجين كما تردد، مؤكدًا أنه لا تهاون في أي خطأ والتحقيقات جارية لتحديد أسباب الإهمال.

وأكد "حميدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يحدث انقطاع للأكسجين في المستشفى، الأمر الذي ما سوف تثبته تحقيقات النيابة العامة.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه حال انقطاع الأكسجين في المستشفى كان سيؤدي إلى وفاة أكثر من 60 حالة من المستشفى، موضحا أن أحد الحالات المتوفاة شخص يبلغ من العمر 67 عاما، وأدخلت العناية المركزة 19 ديسمبر الماضي، وتوفيت اليوم، بعد تدهور حالتها وكان مريضًا مصاب بالضغط والسكر، ووصلت الرئتين إلى مرحلة صعبة للغاية، وحدث توقف في عضلة القلب مرتين.

وتابع أن الحالة الأخرى التي توفيت وتقدم ذويها ببلاغ إلى النيابة العامة هي حالة تبلغ من العمر 56 عاما، وتدهورت الحالة وتوفي اليوم، وكان قد دخل العناية المركزة 31 ديسمبر، وبعد سوء الحالة وإصابته بفيروس كورونا حدثت المضاعفات وتوقفت عضلة القلب الساعة 12 وربع ظهرا، وبذل الفريق الطبي جهدا لإنقاذها لكنها فارقت الحياة.

واستطرد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن وفيات حالات فيروس كورونا تكون بسبب انخفاض شديد في نسبة الأكسجين في الدم.

وأوضح أن قناة الجزيرة، قامت بإطلاق شائعات عن وفاة 6 مرضى في مستشفى زفتى العام، موضحا أن إجمالي الحالات المتواجدة في المستشفى يبلغ 144 حالة موضوعة على جهاز التنفس الصناعي.

وطمأن وكيل وزارة الصحة بالغربية، كل أهالي المرضى في مستشفى زفتى لأن الأمور مستقرة وتقدم لهم الخدمة الطبية، مؤكدا أن الأكسجين لم ينقطع داخل المستشفى كما تردد، وما حدث هو تزامن وفاة الحالة داخل غرفة العناية المركزة أثناء امتلاء خزانات الأكسجين الخاصة بالمستشفى، موضحا أن الأسطوانات العادية بغرفة الغازات بديلا في حالة انقطاع الأكسجين.

وأشار وكيل وزارة الصحة الغربية، إلى أن مستشفى زفتى العام به 17 حالة في حضانة الأطفال و9 حالات في العناية المركزة العادية، و4 حالات داخل عنايات الحروق، أحدهم على أجهزة التنفس الصناعي و4 حالات في عناية الطوارئ.

وأوضح أن اللجنة الفنية قامت بفحص الأجهزة داخل مستشفى زفتى العام، للوقوف على حقيقة انقطاع الأكسجين في المستشفى، موضحا أن مدير المستشفى لم يكن متواجدا لحظة حدوث الأزمة، وحضر بعدها إلى المستشفى التي غير مخصصة للعزل فقط.

وكشف عن منع الزيارات في جزء العزل داخل مستشفى زفتى العام بينما الزيارات تكون في الأقسام الأخرى.

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