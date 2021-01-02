حازم إمام يوجه نصيحة لنجم الزمالك

السبت 02/يناير/2021 - 11:31 م
الزمالك
الزمالك
عبد القادر عرابي
وجه حازم إمام، نجم الزمالك السابق، نصيحة لنجم الفريق مصطفى محمد، بشأن رغبته في الرحيل عن الزمالك.
وقال حازم إمام في تصريحات صحفية: "أود أن أوجه نصيحة لمصطفى محمد، بالبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، لا سيما مع صعوبة توفير بديل له".

وأضاف "مصطفى أمامه فرصة ذهبية في أولمبياد طوكيو، لتسويق نفسه بشكل أفضل، وجلب عرض كبير للرحيل عن الزمالك، تحظى الأولمبياد بمتابعة قوية من جميع أندية العالم".

وتابع "لا أفضل رحيل مصطفى محمد حاليًا، خاصة أن الفريق يحتاجه بشدة في الوقت الحالي، كما أرفض ما تردد في الأيام الماضية بشأن تمرد اللاعب للرحيل والضغط على الإدارة".

وشدد "جماهير الزمالك لا تنسى تصرفات أي لاعب، سيرتكب اللاعب خطأ كبيرًا إذا قرر الرحيل بهذه الطريقة دون الحصول على موافقة لجنة الكرة".

وكان مصطفى محمد، قد ارتبط اسمه في الأيام الماضية، بالانتقال إلى بعض الأندية الفرنسية والبرتغالية والتركية.

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مصطفى محمد حازم امام الزمالك

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