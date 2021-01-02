الزمالك: لم يصلنا عرض سانت إيتيان الرسمي لضم مصطفى محمد حتى الآن

السبت 02/يناير/2021 - 11:00 م
اشرف قاسم
اشرف قاسم
محمد الدمتناوي
كشف أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة العرض الفرنسي المقدم لمصطفى محمد من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

ويرغب مصطفى محمد في الرحيل عن نادي الزمالك، وحوض تجربه احترافيه، مع نادي سانت إتيان، بعد تقدم بعرض عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

وقال قاسم خلال تصريحاته المتلفزة، إن عرض سانت إتيان لم يصل الزمالك بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

وأكد قاسم أن كل العروض شفهية، ويجب على مصطفى محمد أن يعلم أن نادي الزمالك لم يقف أمامه مستقبله الكروي.

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مصطفى محمد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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