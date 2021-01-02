موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

السبت 02/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقة مبدئية على التنازل عن خدمات نجمه بالفترة المقبلة.

وتلقى النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، مؤخرًا عدة عروض خارجية في محاولة للحصول على توقيعه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وجاءت موافقة موسيماني، في ظل رغبته الاعتماد على خدمات الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد، وعقد صفقة إفريقية جديدة.

ويعاني أجايي، من إصابة في الوتر الوحشي تعرض لها خلال مشاركته أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، نوفمبر الماضي.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أكد أن اللاعب يحتاج لما يقرب من 3 أسابيع للتعافي والعودة بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 7 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ يوم

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات حلمي طولان بعد الخسارة أمامالزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعتين

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

09:35 م

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»