موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موافقة مبدئية على التنازل عن خدمات نجمه بالفترة المقبلة.





وتلقى النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، مؤخرًا عدة عروض خارجية في محاولة للحصول على توقيعه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





وجاءت موافقة موسيماني، في ظل رغبته الاعتماد على خدمات الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد، وعقد صفقة إفريقية جديدة.





ويعاني أجايي، من إصابة في الوتر الوحشي تعرض لها خلال مشاركته أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، نوفمبر الماضي.





وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أكد أن اللاعب يحتاج لما يقرب من 3 أسابيع للتعافي والعودة بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية.



