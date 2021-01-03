كليات تدعم الطلاب بباقة إنترنت.. كل ما تريد معرفته عن استكمال الدراسة "أونلاين" في الجامعات

الأحد 03/يناير/2021 - 07:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
بعد قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، قررت الجامعات، استكمال الدراسة أونلاين، حرصًا على سلامة ومستقبل الطلاب، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وترصد بوابة "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن استكمال الدراسة "أونلاين" في الجامعات.

١. تبدأ الجامعات السبت، في استكمال الدراسة عن بعد "أونلاين" من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة.

٢. تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تطبيق القرارات. 

 ٣. تعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

٤. أعلنت رعاية الشباب بكليتي سياسة واقتصاد والإعلام، للطلاب لمن يرغب في الحصول على باقات الإنترنت، نظرًا لصعوبة الظروف المادية له، سيتم دعمه بمبلغ شهريا طوال الفصل الدراسي.

٥. تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 16 يناير 2021، وحتى السبت 20 فبراير 2021.

٦. تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.​

ووافقت الحكومة على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته. 

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