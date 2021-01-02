حقل نفط صيني ينتج 43 مليون طن في 2020

ذكرت شركة حقل داتشينغ المحدودة اليوم (الجمعة) أن إجمالي الإنتاج السنوي من النفط والغاز للشركة بلغ 43 مليون طن عام 2020، محققة بذلك هدفها المحدد.

وأنتجت الشركة حوالي 30 مليون طن من النفط الخام المحلي و9.31 مليون طن بالخارج خلال نفس الفترة.

ويعتبر حقل داتشينغ أحد أكبر حقول إنتاج النفط في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، وأنتج أيضا نحو 4.66 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عام 2020. وهذا يعادل زيادة لعشر سنوات متتالية.

وقدم الحقل الذي اكتشف في عام 1959، إسهامات كبيرة لنظام الصناعة النفطية الحديثة الصينية..