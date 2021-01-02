متحدث التعليم العالي: نسبة الأشغال في المستشفيات الجامعية أقل من 50%

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن نسبة الأشغال في المستشفيات الجامعية البالغ عددها 29 مستشفى جامعي سواء في الأقسام الداخلية أو الرعاية أو أجهزة التنفس الصناعي مازالت بعيدة عن الاستيعاب الكلي ولم تصل إلى 50%.

وأكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن عدد المستشفيات الجامعية في الموجة الأولى التي خصصت للعزل بلغ نحو 31 مستشفى ".



وكشفت أن نسب إشغال المصابين على أجهزة التنفس الصناعي لم تصل إلى 25% حتى الآن، مؤكدًا أن المدن الجامعية جاهزة ومستعدة لاستقبال الحالات إذا استدعي الاحتياج لذلك.



وتابع قائلًا: "الفرز والعزل مستمر في المستشفيات والناس أصبحت ذات قدرة أكبر على العزل المنزلي لكن لو اقتضت الأمور لاقدر الله سنكون جاهزين بمباني داخل المدن الجامعية ولكن حتى هذه اللحظة نحن بعيدين عن هذا السيناريو".

