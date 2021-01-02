مدير الحميات: بروتوكول العلاج المصرى من أقوى بروتوكولات العالم

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قال إيهاب كمال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومدير مستفيات الحميات، علينا أن نعود للإجراءات الاحترازية، حتى نحافظ على أنفسنا، بالكمامات والبعد عن التجمعات، وأن نرفع الوعى، لأنه الوسيلة الأساسية، وعنصر الدفاع ضد انتشار المرض، لأن أساليب الوقاية تراجعت.



وأضاف كمال خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، الاحتفالات اعادت إلينا التجمعات، وفى أماكن مغلقة، كما حدث فى الكريسماس وفى رأس السنة، فالأعراض الجديدة ظهرت بقوة، ولكن الفيروس كما هو إلا أن معدل التغير به بسيط، ومصر كما أى دولة فى العالم.



وتابع، هناك اسباب للإنتشار، أولهما التهاون فى العناصر الاحترازية، وعلينا أخذ الاحتياطات، والسبب الثانى هو أننا فى فصل الشتاء، وقال، إن أى تغير فى بروتوكول العلاج، يستند على الأدلة العلمية، ولدينا الآن خبر كبيرة وكافية، وأبحاث إكلينيكة، أجريت على مدار 8 شهور، واستطعنا أن نعدل بروتوكولات العلاج أكثر من مرة، فالبروتوكول المصرى من أقوى بروتوكولات العالم، وثبتت كفاءته.



وكشف، بمجرد ظهور الأعراض، علينا الاتجاه لأى مستشفى تقدم الخدمة الطبية التابعة لوزارة الصحة، مثل الحميات أو الصدر، لأن أى شخص لديه خبر يستطيع أن يجزم هل هذه أعراض كورونا أم مجرد برد طبيعى، ويتم فرد الحالات فى الطوارئ، والأعراض التى تجعلنا نذهب للمستشفى السخونية وتكسير فى الجسم أو صعوبة فى التنفس.



وأردف، معدل إِشغال الحميات 60 %، وهو ما يعنى أننا نستطيع استقبال الاحالات الصعبة، ولكن أغلب المصابين، ننصحهم بالعزل المنزل، بينما نستقبل الحالات التى تظهر عليها الأعراض بقوة.