فرانكفورت يفوزعلى ليفركوزن في الدوري الألماني

السبت 02/يناير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
حقق فريق أينتراخت فرانكفورت الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة  1 - 2  اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

وفي مباريات أخرى فاز يونيون برلين على ضيفه فيردر بريمن 2 - صفر وفرايبورغ على مضيفه هوفنهايم 3 - 1 وأوغسبورغ على مضيفه كولن 1 - صفر وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه أرمينيا بيلفيلد 1 - صفر.

وعلى ملعب كومرزبنك أرينا تقدم ليفركوزن بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق نديم أميري لكن فرانكفورت أدرك التعادل بواسطة أمين يونس في الدقيقة 22 ثم حسم الفريق الفوز بالهدف العكسي الذي سجله إدموند تابسوبا لاعب ليفركوزن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54. وتوقف رصيد ليفركوزن عند 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ المتصدر ورفع فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

وعلى استاد راين نيكار أرينا، حسم فرايبورغ فوزه على هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر. وتقدم بابتيست سانتاماريا بهدف في الدقيقة السابعة ثم أضاف فينسينزو غريفو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله كاسيم نوهو لاعب هوفنهايم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42 فيما سجل إيلاس بيبو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 58.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، فاز يونيون برلين على فيردر بريمن بهدفين سجلهما شيرالدو بيكر وتايوو أونيى في الدقيقتين 12 و29. الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 24 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما تغلب أوغسبورغ على ملعب كولن بهدف سجله إياغو أمارال بوردوشي في الدقيقة 77. الفوز رفع رصيد أوغسبورغ إلى 19 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد كولن عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر. وفاز غلادباخ على ملعب ارمينيا بيلفيلد بهدف سجله بريل إيمبولو في الدقيقة 58. الفوز رفع رصيد غلادباخ إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد بيلفيلد عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

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