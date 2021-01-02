"صحة الغربية" تكشف حقيق انقطاع الأكسجين عن مرضى مستشفى زفتى

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، الشكر للنيابة العامة لتحقيقاتها الدقيقة في مزاعم وفاة أشخاص في مستشفى زفتى العام من مصابي " كورونا بسبب انقطاع الأكسجين.



وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، اليوم السبت: "أوجه التحية للنيابة لتحقيقاتها لتبيان الحقيقة ومدى صحة الادعاء من عدمه وحتى لا يظلم الفريق الطبي بسبب تداول الشائعات واستخدامها لأغراض أخرى ".



وأضاف:"وجهنا لجنة لمستشفى زفتى العام للتحقيق قبل قرار النيابة؛ وتبين أن المستشفى بها 144 حالة مصابة معظمهم على أجهزة أكسجين وان المستشفى تغذي بتنك أكسجين واحد وله بديل واحد وهو عبارة عن أسطوانات الأكسجين وشبكة واحدة متصلة ببعضها البعض؛ ولم يحدث اي خلل لاي حالة سواء حضانات الأطفال أو الرعاية المركزة العادية أو رعاية قسم الحروق أو الطوارئ أو الرعاية المركزة المخصصة لعزل كورونا ويبلغ عددهم 27 حالة منهم 13 حالة على جهاز تنفس صناعي".



وأكد أن ماتم تداوله حول وفاة ستة حالات مصابة بسبب انقطاع الأكسجين عار من الصحة، مشيرا إلى أن جميع حالات مستشفى زفتى تتلقى العلاج كاملًا ولا يوجد اي انقطاع للأكسجين لجميع الحالات التي تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.

