"دانك" ينقذ برايتون من الخسارة أمام وولفرهامبتون

تعادل وولفرهامبتون مع نظيره برايتون بثلاثة أهداف لمثلهما في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري الإنجليزي.





ومنح آرون كونولي التقدم لبرايتون بهدف مبكر لكن رومان سايس أدرك التعادل بضربة رأس ثم سجل دان بيرن لاعب برايتون بطريق الخطأ في مرماه وأضاف روبن نيفيز الهدف الثالث من ركلة جزاء.





وقلص نيل موباي الفارق من ركلة جزاء بعد الاستراحة، ليستعيد برايتون الأمل ثم يدرك دانك التعادل بعد كرة عرضية من لياندرو تروسارد في الدقيقة 70.





وكاد برايتون أن يواصل الانتفاضة ووضع تروسارد الكرة في الشباك قبل إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ في بناء الهجمة.





ويحتل برايتون المركز 17 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط لكنه خاض مباراتين أكثر من فولهام صاحب المركز 18.





ويأتي ولفرهامبتون في المركز 12 ولم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات.



