التعليم العالي يكشف وضع مستشفيات عزل مصابي كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأصبحت أسر كاملة تصاب بالفيروس.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن قرارات مجلس الوزراء بتعليق الحضور بالجامعات وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد منتصف إجازة منتصف العام كان موافقا للوضع الصحي، وازدياد حالات الإصابة.

.وأوضح أنه تم تخصيص 29 مستشفى جامعي لاستقبال مصابي كورونا، والوضع مستقر في مستشفيات مستقر، ومازال هناك قدرة على استيعاب حالات.

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