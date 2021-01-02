ليلى علوي: مهما تحدثنا عن وحيد حامد لن نستطيع أن نوفيه حقه

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نعت الفنانة ليلى علوي، الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم عن عمر 76 عاما.



وقالت "علوي"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إن اليوم هو يوم حزين على مصر كلها وجميع العاملين بالوسط الفني.



وتابعت أنه مهما تحدثنا عن وحيد حامد لن نستطيع أن نوفيه حقه، موضحة أن وحيد حامد كان يعبر عن الناس وعن أحلامهم ويجعلهم يحملون ويفكرون، ويعرفون واجباتهم وحقوقهم.



وواصلت أنها تعلمت كثيرا من الكاتب وحيد حامد، ومما تعلمت منه الضمير، والأمانة في الشغل، وأن الكره مرض سيئ ومدمر، كما تعلمت منه الحب للوطن والأصدقاء وللدراما.



واستكملت أن الكاتب وحيد حامد لم يهتم بأي تهديدات من الجماعات الإرهابية بسبب مسلسل العائلة، معربة عن سعادتها عن اشتراكها في مسلسل العائلة الذي نور الطريق أمام الكثيرين من الشعب المصري.



ولفتت إلى أن وحيد حامد كان يحب كل الفنانين الذين كان يعمل معهم، وأعماله ستظل معنا، وسيظل مؤثر في كل المجتمع المصري والعربي.



واستطردت أنها تصلي من أجل وحيد حامد وتدعي لها،متابعة:" كان نفسي أوصله لآخر حتة في مكان دفنه، ولكن كل حاجة جت بسرعة وما لحقتش".



وقدمت ليلى علوي تعازيها لأسرة الفقيد وكل محبيه، مؤكدة أن رسالة وحيد حامد هي التي قالها في تكريمه الأخير " حبيت السينما بكل ضمير.. وحبيتت أيامي".