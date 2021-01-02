رئيس الزمالك يشيد بالفوز على إنبي وينتظر الأفضل

السبت 02/يناير/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
أشاد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي مساء اليوم بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز .


وحضر عبدالعزيز المباراة بصحبة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق لمؤازرة الفريق في المباراة .


وأكد عبدالعزيز أن الفريق حقق المطلوب بالفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط رغم تحفظه على الأداء في الشوط الثاني من المباراة إلا أن الفوز هو الأهم في مباريات الدوري والاستمرار في حصد النقاط .


وأضاف : "أنتظر الأفضل من الفريق في الفترة القادمة خاصة وأن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون صعبة وتحد جديد للفريق في مشواره بالبطولة" .


واختتم رئيس النادي تصريحاته مؤكدا على ثقته ودعم اللجنة بالكامل للفريق وتوفير المناخ المناسب للاستمرار في المنافسة على قمة جدول البطولة .

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