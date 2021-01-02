وزيرة الصحة تزف بشرى سارة عن لقاح كورونا

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، منح هيئة الدواء المصرية ترخيص الطوارىء للقاح سينوفارم للاستخدام في مصر، وذلك بعد التأكد من فاعلية اللقاح.



وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تتفاوض مع عدة جهات لتأمين احتياجات المصريين من اللقاح خاصة في ظل محدودية الإنتاج من اللقاح.



وأضافت وزيرة الصحة، أن مصر في المراحل النهائية في التعاقد على لقاح "استرازينكا" أيضا، فضلا عن عقد عدة اجتماعات مع ممثلي شركة فايزر لمناقشة الشروط الفنية للقاح، ومازالت عملية التفاوض مستمرة.

