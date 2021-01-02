تصفية الأجواء بين عبدالهادي وطولان عقب المباراة

السبت 02/يناير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
رامي بشاي ومحمد ذكي
حرص مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مصافحة حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي إنبي عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز وانتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف .


وكانت المباراة قد شهدت حالة من الشد والجذب بين الجهازين الفنيين بسبب نرفزة الملعب وحدة المباراة خاصة في الشوط الثاني .


وقام عبدالهادي بتصفية الأجواء مع طولان خاصة وأنهما من أبناء الزمالك وتجمعهما علاقات طيبة منذ سنوات لينتهي الأمر بمجرد نهاية المباراة.

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