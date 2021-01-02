الزمالك راحة غدا قبل مواجهة طلائع الجيش

السبت 02/يناير/2021 - 10:20 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق منح راحة للاعبين غدا الأحد عقب الفوز اليوم على إنبي .

وحقق الفريق الفوز على إنبي بهدفين لهدف مساء اليوم باللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز .

ويأتي قرار الجهاز الفني لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجاري .

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