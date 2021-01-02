الزمالك راحة غدا قبل مواجهة طلائع الجيش





قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق منح راحة للاعبين غدا الأحد عقب الفوز اليوم على إنبي .





وحقق الفريق الفوز على إنبي بهدفين لهدف مساء اليوم باللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز .





ويأتي قرار الجهاز الفني لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل الموافق 9 يناير الجاري .



