رسمياً .. عيد مرازيق مديرا فنيا للسكة الحديد خلفاً لجمعة مشهور

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قرر مجلس إدارة نادي السكة الحديد قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة جمعة مشهور عقب الخسارة من جمهورية شبين، بالجولة السابعة لدوري القسم الثاني، وتعيين عيد مرازيق، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، مديرا فنيا خلفاً لمشهور.





وتقدم الجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل بإستقالته لمجلس إدارة النادي بقيادة محمد عيد، عقب إنتهاء المباراة التي شهدت خسارة السكة خارج ملعبه بهدف .



ومن المنتظر إختيار أفراد الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة، استعداداً لمواجهة الزرقا بالجولة المقبلة، بملعب السكة الحديد.