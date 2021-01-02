رسمياً .. عيد مرازيق مديرا فنيا للسكة الحديد خلفاً لجمعة مشهور

السبت 02/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قرر مجلس إدارة نادي السكة الحديد قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة جمعة مشهور عقب الخسارة من جمهورية شبين، بالجولة السابعة لدوري القسم الثاني، وتعيين عيد مرازيق، المدير الفني السابق للبنك الأهلي، مديرا فنيا خلفاً لمشهور.


وتقدم الجهاز الفني والإداري والطبي بالكامل بإستقالته لمجلس إدارة النادي بقيادة محمد عيد، عقب إنتهاء المباراة التي شهدت خسارة السكة خارج ملعبه بهدف .

ومن المنتظر إختيار أفراد الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة، استعداداً لمواجهة الزرقا بالجولة المقبلة، بملعب السكة الحديد.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يكشف حقيقة توقيع عقوبة على مصطفى محمد

منذ 42 دقيقة

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات حلمي طولان بعد الخسارة أمامالزمالك

منذ ثلث ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ أقل من ساعة

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 10 ساعات

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»