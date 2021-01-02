البنك الدولي.. يحذر كورونا سيؤدي لارتفاع النفايات البلاستكية

حذر ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى من أن تؤدي جائحة كورونا إلى تفاقم ازمة النفايات البلاستيكية، نتيجة ارتفاع استخدام الكمامات وتجهيزات الحماية الشخصية والعبوات الكحوليات للمرة الواحدة، وعدم اتباع القواعد السليمة للتخلص منها.

وأضاف"مالبس" في مقاله "مكافحة مد النفايات البلاستيكية المبعثرة في المحيط بسبب جائحة كورونا" ، أن ما يؤدي إلى زيادة ازمة النفايات البلاستيكية خلال جائحة كورونا، هي تراجع عمليات إعادة التدوير، مشيرا إلى أن توقف هذه العمليات نتيجة المخاوف الصحية المتعلقة بالجائحة.





وأشار البنك إلى أن كثيرا البلدان النامية لا تتوافر بها الأنظمة الفعالة لإدارة النفايات بطريقة متخصصة، والمنشآت المتخصصة في جمع ومعالجة البلاستيك، مما يخلق تحديا رئيسيا أمام تحقيق الهدف المتمثل في الحد من كميات المواد البلاستيكية التي تُلقى خاصة في المحيطات والبحار.

وأكد البنك في تقريره. أنه يعمل على التصدي للتلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة البلاستيكية. حيث لديه مشاريع قائمة بقيمة مليار دولار (1.3 مليار دولار) لإدارة النفايات الصلبة والأنشطة الأخرى التي تمنع التلوث بالنفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى مشاريع بقيمة ملياري دولار أخرى قيد التنفيذ .

وشدد البنك الدولى على أن تحسن إدارة النفايات أمر حيوي لوقف تدفقها في الأنهار والمحيطات، وهو ما يفاقم ماديا من المشاكل الناجمة عن الإفراط في صيد الأسماك، والصرف غير المعالج، والصرف الزراعي السطحي، وسوء تخطيط التنمية الساحلية.