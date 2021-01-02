كتيبة كوكاكولا جاهزة لعوده الانتصارات امام الزرقا

السبت 02/يناير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
دخل الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة تامر مصطفي المدير الفنى الجديد في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الأحد امام الزرقا ضمن مباريات الجولة السابعة للممتاز ب والتى ستقام بملعب كوكاكولا بالدفاع الجوي.

وعقد تامر مصطفي جلسة مع اللاعبين وطالبهم بنسيان الفترة الماضية والعمل من الان على عودة الانتصارات للفريق من جديد .

وأكد المهندس مجدي اسماعيل رئيس النادى ان كوكاكولا يملك لاعبين على اعلى مستوي وقادرين على اعادة المكانة التى تليق بإسم النادي .

وأشار اسماعيل ان مجلس الادارة يوفر جميع الامكانيات للفريق وان هناك سوء حظ لازم اللاعبين خلال المباريات الماضية .

وكان المدير الفنى قد قام بتشكيل الجهاز الفنى عقب توليه مسؤلية الفريق والذي يضم بجانب مصطفي كل من رضا الفيداوي مدرب عام، وحمد صالح مدرب، ومحمد مصطفى مخطط أحمال وصبحي درويش مدرب حراس، وايمن عبد القادر مدير إداري، وحسن وهبي مدير مالي، وأحمد حمدي علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك .

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لحسم أولى صفقات الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحدد بديل الشحات أمام بطل النيجر بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد جهود لاعبه أمام سونيديب

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

منذ أقل من ساعة

تصريحات حلمي طولان بعد الخسارة أمامالزمالك

منذ 18 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 6 ساعات

حال واحدة تعيد مرتضي منصور إلى رئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يكشف حقيقة توقيع عقوبة على مصطفى محمد

منذ 40 دقيقة

صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

سر غضب فرجاني ساسي من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 م

عاجل.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

08:30 م

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

04:06 م

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

08:52 م

قرار حاسم من الخطيب بعد إصابة نجوم الأهلي بـ"كورونا"

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»