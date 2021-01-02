بعد معاناة 17 عاما .. إقامة 225 عمارة إسكان إجتماعي بكفر الشيخ

السبت 02/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على حل مشاكل المواطنين، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،بسرعة بحث المشاكل والبت في حلها، ومن بين تلك المشكلات التي عانى منها الحاجزين للوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ منذ أكثر من 17 سنة.

وأكد المحافظ، أن الشركة المنفذة لإنشاء وحداتهم السكنية تسلمتها، وسيتم البدء في أعمال دق الخوازيق، والشروع في تجهيز الأرض للبناء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم إنشاء 225 عمارة سكنية على تلك الأراضي التي تم تحديدها، إضافة لتحديد قطعتي أرض أخريين، لإقامة وحدات سكنية أخرى، لإنهاء المشكلة تمامًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء،ووزير التنمية المحلية،ووزير الزراعة، لوضع حد لتلك المشكلة،والاستجابة للمواطنين

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